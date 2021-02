Verschärfte Maßnahmen gegen die Vogelgrippe in Salzburg: "Das Risikogebiet müssen wir nicht ausweiten"

Am Dienstag verschärft das Gesundheitsministerium ein weiteres Mal die Maßnahmen gegen die Vogelgrippe. Innerhalb der Risikozone gilt deshalb ab sofort eine absolute Stallpflicht für Betriebe, die mehr als 350 Stück Geflügel halten.

Seit Oktober 2020 treten in zahlreichen Ländern Europas Fälle der Geflügelpest auf - sowohl bei Wildvögeln als auch beim Hausgeflügel. Nachdem im Dezember 2020 bereits Teile des Flachgaus und die Stadt Salzburg als Gebiete mit erhöhtem Risiko eingestuft wurden, schärft das Gesundheitsministerium die Maßnahmen nach bestätigten Fällen in Niederösterreich, Wien und der Steiermark nochmals nach.

Fälle in der Steiermark, Wien und Vorarlberg

Am 4. Februar 2021 wurde laut AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) bei einem verendet aufgefundenen Schwan in Niederösterreich (Klosterneuburg) das Virus diagnostiziert. Bei dem Fall in Niederösterreich handelt es sich um den ersten Nachweis der Geflügelpest in Österreich seit dem Jahr 2017. Folgende weitere Fälle wurden am 10. Februar bestätigt: ein Schwan in Wien und zwei Schwäne in der Südsteiermark. "In Salzburg verendete Wildvögel schicken wir regelmäßig zur Untersuchung nach Wien", sagt Landesveterinärdirektor Josef Schöchl (ÖVP). Zuletzt sei dies bei zwei Schwänen der Fall gewesen, die tot am Ufer des Leopoldskroner Weihers gefunden worden waren. "Das Ergebnis war negativ", so Schöchl.

Die derzeit in Österreich festgestellten Stämme sind für den Menschen nicht gefährlich und werden auch nicht über Lebensmittel übertragen, heißt es von der AGES. Das betont auch Schöchl: "Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die gefundenen Virusstämme auf den Menschen übertragen werden können." Dennoch warne er davor, tot aufgefundene Tiere zu berühren.

Neue Maßnahmen in Salzburg

"Mit hoher Wahrscheinlichkeit stammt das Virus von Zugvögeln", sagt Landesveterinärdirektor Josef Schöchl. "In der derzeitigen Situation ist allerdings das Risiko einer Infektion von Hausgeflügel sehr hoch." Innerhalb der Risikozone, die in Salzburg 16 Flachgauer Gemeinden und die Stadt Salzburg umfasst, gilt für Betriebe mit mehr als 350 Stück Geflügel, die somit der Geflügelhygieneverordnung unterliegen, eine absolute Stallpflicht. Für große sowie kleine Betriebe gilt eine Meldepflicht, wenn Herden die Aufnahme von Futter und Wasser reduzieren, die Legeleistung zurückgeht oder eine erhöhte Sterblichkeit der Tiere beobachtet wird.

Ausnahmen für Klein- und Hobbyhalter

Bei weniger als 350 Tieren gelten wie bisher Ausnahmen: Wenn das Geflügel durch Netze, Dächer oder Ähnliches vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt ist oder die Futter- und Trinkmöglichkeiten ausschließlich im Gebäude platziert werden, entfällt die Stallpflicht. In gemischten Höfen müssen Enten und Gänse vom Rest getrennt gehalten werden. Zudem sind Beförderungsmittel, Ladeplätze und Arbeitsgeräte besonders sorgfältig zu reinigen und zu desinfizieren. Ziel dieser Maßnahme ist es, das Geflügel von Wildvögeln fernzuhalten. Damit kann man die Ausbreitung verhindern und einem Schaden für Geflügelhalter vorbeugen.

Verendete Vögel nicht berühren und melden

"Verendet aufgefundene Wasser- und Greifvögel sollte man besser liegen lassen, egal ob man sie in- oder außerhalb des Risikogebiets findet. Außerdem ist der Fundort unmittelbar bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft oder dem Amtstierarzt zu melden", sagt Schöchl.

Risikogemeinden im Flachgau

Die Salzburger Gemeinden im Flachgau, Sankt Georgen bei Salzburg, Bürmoos, Lamprechtshausen, Dorfbeuern, Nußdorf am Haunsberg, Berndorf bei Salzburg, Seeham, Mattsee, Obertrum am See, Göming, Oberndorf bei Salzburg, Anthering, Bergheim, Wals-Siezenheim, Anif und Elsbethen, sowie die Stadt Salzburg sind als Risikogebiete eingestuft. Eine Ausweitung des Risikogebiets sei derzeit nicht geplant, sagt der Landesveterinärdirektor. "Bisher wurden österreichweit alle bestätigten Fälle innerhalb der Risikozone gefunden."

Quelle: SN