"Verspäteter" Spatenstich bei Radstadts 15 Millionen Projekt

Die Bauarbeiten am Radstädter BORG laufen bereits - nun folgte der offizielle Spatenstich mit einigen prominenten Gästen.

Die Bauarbeiten am Radstädter BORG haben zwar schon vor einigen Wochen begonnen, nun folgte dennoch der offizielle Spatenstich am 15 Millionen Euro Vorhaben. Das Geld dafür kommt vom Bund. Bis August 2024 weichen acht Klassen und damit rund 200 Schüler in benachbarte Container aus. "Der Aufwand wird sich aber auf jeden Fall lohnen", verspricht Bildungsminister Martin Polaschek beim Lokalaugenschein im Ennspongau.

Den Europaweiten Architekten-Wettbewerb für sich entscheiden konnte das Architekturbüro strobl architekten ZT, das in der Umsetzung besonders ...