Verstärkte Quarantänekontrollen in Radstadt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Radstadt liegt derzeit bei 492. Landesweit liegt der Wert am Mittwochmorgen bei 55,3. Deshalb werde die Einhaltung der Quarantäneregeln in der Pongauer Gemeinde nun verstärkt überwacht.

SN/apa In Radstadt galten im März Ausfahrtsbeschränkungen. Am 12. März wurden diese jedoch aufgehoben, da die Neuinfektionen zurückgingen. Jetzt stieg die Sieben-Tage-Inzidenz wieder an.