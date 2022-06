Verstörende Gewalttaten: Zwei 14-Jährige und ein 16-Jähriger in Salzburg verurteilt

Es ist erschütternde Tatsache: Der 14-jährige Tschetschene, der Mittwoch als Hauptangeklagter wegen mehrfachen Raubes, Körperverletzungen, Nötigung und gefährlicher Drohung am Landesgericht vor einem Jugendschöffensenat sitzt, ist längst polizeibekannt. Schon als 13-Jähriger und noch Strafunmündiger war er im Oktober 2021 bei mehreren Raubüberfällen im Flachgau dabei - und das gar als Rädelsführer.

Kaum vierzehn und damit strafmündig, verübte er laut jetziger Anklageschrift im Februar und März 2022 wieder Gewalttaten, dies teilweise mit zwei am Mittwoch ebenfalls vor dem Schöffensenat sitzenden Freunden - einem Afghanen (16) und einem Österreicher, auch erst 14 Jahre alt.

Konkret lastet Staatsanwalt Alexander Winkler dem Tschetschenen - wie die anderen ist er Schüler, laut Vorsitzender Richterin Bettina Maxones-Kurkowski "aber Schüler eigentlich nur auf dem Papier" - zwei Raubtaten an. So soll er mit den Mitangeklagten einen anderen Burschen während einer Zugfahrt von Seekirchen nach Salzburg durch Stöße am Aussteigen gehindert haben: "Das Opfer wurde auf einen Sitz geschubst und festgehalten. Es wurde aufgefordert, seine Jacke herzugeben. Dann drohten ihm die Angeklagten Schläge an und forderten Geld und verpassten dem Burschen Ohrfeigen. Der Raub blieb letztlich nur beim Versuch, weil eine Frau einschritt", so der Staatsanwalt. Nach dem Aussteigen habe der Hauptangeklagte dem Opfer noch mit dem Abstechen gedroht, falls es zur Polizei gehe. Selbiges Opfer sei vom Tschetschenen zuvor bereits einmal geschlagen und getreten sowie von ihm auch mit einem Elektroschocker attackiert worden. Ebenfalls im März sollen die drei Angeklagten in Obertrum einen weiteren Jugendlichen attackiert und von ihm die Herausgabe von dessen Tasche gefordert, auf ihn eingeschlagen und eingetreten und letztlich dessen AirPods geraubt haben. Dem nicht genug soll der Tschetschene allein wieder einen anderen Burschen ebenfalls mit einem Elektroschocker attackiert und verletzt haben.

Der Hauptangeklagte erhielt 18 Monate teilbedingte Haft

Die Angeklagten (Verteidiger: RA Rainer Hessenberger, RA Christian Schuberth, RA Christoph Rother) bekannten sich teilweise schuldig. Die Urteile des Schöffensenats fielen erst am Abend: Der Tschetschene erhielt 18 Monate teilbedingte Haft, sechs Monate davon unbedingt; der zweitangeklagte Afghane bekam zwölf Monate teilbedingt, vier davon unbedingt.

Der drittangeklagte Österreicher schließlich - er wurde von einem Raubfaktum freigesprochen und ist zudem vermindert schuldfähig, erhielt sechs Monate gänzlich bedingte Haft. Nur das Urteil gegen den Zweitangeklagten ist noch nicht rechtskräftig.