Verstrahlt der Tunnelbau in Köstendorf die Umwelt? Ein Experte soll aufklären

Die Gemeinde lädt am Montagabend zu einer Informationsveranstaltung. Der Bürgermeister will auch Unterstützer für eine Bürgerinitiative finden.

"Welche Langzeitwirkungen sind durch eine ,Urandeponie' an unserem Ortsrand möglich?" Fragen wie diese wurden vor einigen Wochen auf Flugblättern gestellt, die in Köstendorf per Post geschickt worden waren. Der Verfasser bringt radioaktive Stoffe in Verbindung mit dem Bau jenes Bahntunnels, der ab 2025 zwischen der Flachgauer Gemeinde und Salzburg-Kasern errichtet werden soll.

Ist das Aushubmaterial, das mittels Förderband von Köstendorf über die Landesgrenze nach Lochen transportiert und dort deponiert werden soll, eine strahlende Gefahr? Bürgermeister Wolfgang Wagner (ÖVP) spricht von "Horrorszenarien", die da verbreitet würden. Er sei aus der Bevölkerung mit vielen Sorgen und Ängsten konfrontiert worden und will aufklären. Am Montagabend findet im Freizeitcenter eine Informationsveranstaltung statt. Wolfgang Ringer, Strahlenschutz-Experte und Leiter der Abteilung Radon und Radioökologie bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), wird über Vorkommen, Wirkung und Schutz vor dem radioaktiven Stoff Radon referieren.

Der Bürgermeister will die Veranstaltung auch nutzen, um für die Unterstützung einer Bürgerinitiative zu werben. "Wir wollen mit vielen Unterschriften die Bahn dazu bewegen, dass der beste Schutz für die Bevölkerung gewährleistet ist", sagt Wagner. Derzeit gebe es 140 Unterstützungserklärungen. 200 brauche es, um in der bevorstehenden Umweltverträglichkeitsprüfung Parteienstellung zu erhalten.

Quelle: SN