Versuchte Mitwirkung an Selbstmord: Pinzgauerin verurteilt

Eine 24-Jährige ist am Mittwoch wegen versuchter Mitwirkung am Selbstmord und wegen anderer Delikte von einem Schöffensenat am Landesgericht Salzburg zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Die bisher unbescholtene Frau soll im Jahr 2018 unter dem Pseudonym "Melanie" einer psychisch labilen Freundin per Internet-Messengerdienst vorgeschlagen haben, sich gemeinsam umzubringen. Diesen Vorwurf bestritt die zum Teil geständige Pinzgauerin.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Pinzgauerin versuchte eine Freundin zum Selbstmord zu überreden