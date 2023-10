Versuchter Mord in Salzburg: 43-Jährige festgenommen

Nachdem am 18. Oktober ein Mann am Bahnhofsvorplatz niedergestochen und schwer verletzt wurde, wurde jetzt eine 43-jährige Bekannte des Opfers festgenommen.

Das Opfer wurde in der Nähe des Hauptbahnhofs niedergestochen.

Im Zusammenhang mit dem versuchten Mord vom 18. Oktober im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt wurde am Nachmittag des 25. Oktober eine 43-jährige Frau aus Salzburg aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg festgenommen, teilte die Polizei am Nationalfeiertag mit. Die Frau stamme aus dem Bekanntenkreis des 35-jährigen Opfers. Sie verweigere die Aussage. Laut Polizei sind daher weitere umfangreiche Erhebungen erforderlich.

Der 35-jährige Salzburger wurde am Vormittag des 18. Oktobers schwer verletzt am Bahnhofsvorplatz gefunden. Der Salzburger sei von einem unbekannten Täter mit einem Messer niedergestochen worden, teilte die Polizei damals mit. Die Beamten leisteten Erste Hilfe, er wurde mit schweren Verletzungen am Oberkörper ins Spital gebracht.

Die Polizei leitete daraufhin im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt eine Großfahndung ein, die verlief allerdings negativ. Auch warum es zu der Messerattacke gekommen war, blieb unklar.