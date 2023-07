Versuchter Raub im Salzburger Volksgarten

Zwei Männer stießen einen 20-Jährigen vom Rad.

Am Abend des 03. Juli kam es vor einem Lokal im Volksgarten in Salzburg-Stadt gegen 22 Uhr zu einem versuchten Raub, wie es in einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Salzburg heißt. Zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren stießen demnach einen 20-jährigen von seinem Fahrrad und versuchten ihm seinen Rucksack zu entreißen. Der Radfahrer stürzte und rief um Hilfe.

Daraufhin flüchteten die beiden Angreifer ohne Beute. Passanten verständigten die Polizei, welche die zwei verdächtigen Salzburger nach kurzer Zeit vorläufig festnehmen konnte. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz eine leichte Verletzung am Knie. Die zwei Beschuldigten wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Weitere Ermittlungen folgen.