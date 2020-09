Versuchter Raub in der Stadt Salzburg: 56-Jähriger attackierte 72-Jährige

Der Täter konnte durch das couragierte Einschreiten eines Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Am Samstag in den frühen Morgenstunden versuchte ein 56-jähriger Salzburger einer 72-jährigen Salzburgerin die Handtasche zu rauben. Laut Angaben der Polizei attackierte der Mann die Frau mit einem Taschenmesser und einer Gabel. Der Täter konnte durch das couragierte Einschreiten eines Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 56-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Die 72-Jährige wurde nicht verletzt.

Quelle: SN