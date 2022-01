Versuchter Raub in der Stadt Salzburg: Jugendliche bedrohten 13-Jährigen mit Messer

Zwei bislang unbekannte Jugendliche versuchten am Mittwoch, einen 13-Jährigen Geld abzunehmen. Es kam zu Handgreiflichkeiten.

Am Dienstag um 19.45 Uhr versuchten in der Stadt Salzburg - im Bereich eines Jugendwohnheims - ein 13- Jähriger und ein 11-Jähriger einem 13-Jährigen Geld und weitere Gegenstände abzunehmen. Im Zuge dessen bedrohten sie den 13-Jährigen mit zwei Messern. In weiterer Folge kam es zwischen den drei Personen zu Handgreiflichkeiten, wobei die beiden 13-Jährigen verletzt wurden. Als die Heimbetreuerin sich in den Garten des Wohnheims begab, flüchteten die beiden Täter. Alle Beteiligten sind österreichische Staatsangehörige.