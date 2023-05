Versuchter Überfall auf Juwelier in Salzburg-Liefering: Einbrecher tappten erneut in die Videofalle

Die Täter scheiterten an der Panzerglasscheibe eines Juweliers in Liefering. Die Überwachungskamera zeigt den Versuch der maskierten Männer.

In der Nacht auf Mittwoch haben zwei Einbrecher versucht, das Geschäft eines Juweliers in Salzburg-Liefering auszuräumen. Die Bilder aus der Überwachungskamera an der Außenfassade zeigen zwei maskierte Männer, die sich kurz vor zwei Uhr dem Geschäft nähern. Einer der Männer ist mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und trägt einen kopfgroßen Betonklotz und unter dem Arm.

Bei den Einbrechern dürfte es sich um keine ausgewiesenen Profis handeln: Das Video zeigt, wie der Mann mit Sturmhaube ausholt und den Stein ...