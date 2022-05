Versunkener Kleintransporter in der Salzach gefunden

Ein seit Dienstag in der Salzach treibender Kleintransporter ist am Donnerstag von der Wasserrettung geortet worden. Mithilfe eines Sonargeräts konnte die Bergungsmannschaft das Fahrzeug von einem Boot aus auf Höhe des Kraftwerks Urstein lokalisieren. Die Bergung ist für den Nachmittag geplant.

Am Dienstag war der Kleintransporter in Hallein aus Unachtsamkeit in die Salzach gerollt. Beim Abstellen des Fahrzeugs in der Ortschaft Kaltenhausen hatte der Besitzer vergessen, die Handbremse anzuziehen und/oder einen Gang einzulegen. Wegen der starken Strömung konnte die Feuerwehr das Fahrzeug zunächst nicht aus dem stark wasserführenden Fluss bergen. Zwar konnte die Salzburg AG den Wasserpegel der Salzach laut ORF senken, die Wassermassen rissen den zunächst gesichteten Wagen aber wieder mit. Auch am Mittwoch erschien die Suche nach dem havarierten Fahrzeug aufgrund der starken Strömung noch aussichtslos. Nach der erfolgreichen Ortung am Donnerstag soll der Kleintransporter nun zurück an Land geholt werden.