Verteidiger zu Strafantrag zum AustroCel-Unglück: "Kein Fehlverhalten des Ex-Geschäftsführers"

Wie die SN berichteten, hat die Staatsanwaltschaft kürzlich im Zusammenhang mit dem tödlichen Giftgasunfall in der Zellstofffabrik AustroCel in Hallein Strafantrag gegen den Ex-Geschäftsführer und drei teils ehemalige Techniker des Unternehmens eingebracht. Ein Arbeiter (55) war am 2. Juni 2021 in der Zellstoffkocherei getötet worden, nachdem ein Hochdruck-Gasrohr auf mehreren Metern Länge gerissen und 147 Grad heißes Schwefeldioxid explosionsartig ausgetreten war.

SN/apa/stgha/hilzensauer Bei dem Giftgasaustritt am 2. Juni 2021 starb ein Arbeiter.