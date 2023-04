Vertreter für 1200 AHS-Lehrer

Der Bischofshofener Franz Saller, Neffe des einstigen Bundesrats Sepp Saller, steht seit kurzem der AHS-Lehrerinnengewerkschaft vor.

Franz Saller, AHS-Lehrer am BORG Radstadt, wurde kürzlich einstimmig und überfraktionell zum neuen Vorsitzenden der AHS-Gewerkschaft gewählt. Der Bischofshofener vertritt damit ab sofort rund 1200 Lehrerinnen und Lehrer in Stadt und Land Salzburg.

Der 41-Jährige tritt damit in die Fußstapfen seines Onkels Sepp. Der spätere Bundesratspräsident (ÖVP) aus Bischofshofen begann seine Laufbahn ebenfalls als Lehrer und Direktor, ehe er zunächst in der Ortspolitik, dann in der Landes- und Bundespolitik Karriere machte. Seit gut fünf Jahren ist er in ...