Vertrieb Großbande 14 Millionen Stück illegale Aufputschpillen: Sieben Tage Prozess in Salzburg

Ein außergewöhnlich großer Drogenprozess startet am 14. Dezember am Landesgericht Salzburg. 14 Personen, mutmaßlich Mitglieder einer mehr als 20-köpfigen internationalen Tätergruppe, sollen in unterschiedlicher Beteiligung zumindest 13,8 Millionen Stück Captagon-Tabletten (Wirkstoff: Amphetamin) vertrieben und enorme Gewinne erwirtschaftet haben.

