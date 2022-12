Vertriebene suchen Wohnung: "Vielleicht fehlt das Vertrauen"

Mit der Hoffnung, dass die Ukraine-Krise ein baldiges Ende findet, haben anfangs viele ihren privaten Wohnraum an Flüchtlinge vermietet. Die Verträge sind nun ausgelaufen, der Krieg besteht weiterhin.

Eine Wohnung in Salzburg zu finden, ist kein leichtes Unterfangen - so auch für Vertriebene aus der Ukraine. Die Wohnungssuche bleibt für die meisten trotz regelmäßigem Einkommen und fixem Arbeitsvertrag erfolglos. Berufstätige unter ihnen können zwar weiterhin in einem Quartier leben, müssen dafür aber, abhängig von ihrem Verdienst, einen Beitrag zahlen. Dieser sei so hoch, dass am Ende des Monats wenig übrig bleibe, so Flüchtlingshelfer Ivan Machynskyi.

Teuerungen verschärfen die Situation

Er engagiert sich für Hilfsprojekte in der Stadt und nimmt die Situation unmittelbar wahr. Oft würde es vor dem Besichtigungstermin schon zu einer Absage kommen. Woran das liegt, kann der Flüchtlingshelfer nur vermuten: "Vielleicht fehlt das Vertrauen, dass die Miete langfristig bezahlt werden kann".

Mittlerweile stellen auch immer weniger Menschen ihren privaten Wohnraum zur Verfügung. Am Anfang der Ukraine-Krise war der Andrang an Vermietungen so groß, dass die Caritas ein eigenes Projekt aufgezogen hat. Jetzt hat man die Wohnraumvermittlung wieder in den Regelbetrieb rückführen müssen: "Wir vermuten, dass die Teuerungen die Situation verschärfen. Manche Unterkünfte werden jetzt mit dem Wintertourismus auch wieder anderweitig gebraucht" erklärt Torsten Bichler, Bereichsleiter Soziale Arbeit bei der Caritas. Als Vertriebener kann man für die Miete von solchen Privatunterkünften Beihilfe erhalten. Aktuell wird diese neu verhandelt. Bichler vermutet, dass eine Erhöhung die Situation positiv beeinflussen könnte.

Arbeitgeber können helfen

Sowohl Machynskyi als auch die Vetriebenen sind dankbar für die Hilfe durch Stadt und Land. Eine mögliche Lösung sieht der Flüchtlingshelfer daher woanders: "Die Förderungen funktionieren super. Es wäre deshalb sinnvoll, wenn die Arbeitgeber den Vermietern zum Beispiel durch Empfehlungsschreiben Sicherheit schenken. Eine Mutter mit zwei Kindern hat so eine eigene Wohnung gefunden. Im Quartier blieben ihr nur circa 200 Euro am Ende des Monats übrig" erklärt er.