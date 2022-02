Verwerten statt entsorgen - integrieren statt ausgrenzen

Laube in St. Johann bietet leistbare Lebensmittel und beschäftigt Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Für sie gibt es vielfältige Freizeit- und Arbeitsangebote.

Bislang sei man relativ gut durch die Coronapandemie gekommen, erzählt Gertraud Schüßleder, die Leiterin von Laube in St. Johann.

Laube bietet Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, "wir betreuen Menschen mit Schizophrenie, Depression und vielen anderen psychischen Problemen", ein großes Spektrum an Angeboten: Sie können bei Laube arbeiten oder wohnen, sie werden in Tagesstätten betreut und im besten Fall wieder Schritt für Schritt in die Arbeitswelt integriert. "Je nach Bedarf, manche sind aber auch schon sehr lange bei uns. Wichtig ist uns die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in der Region. Wir sind für sie da und sie sind froh, wenn sie bei uns auch arbeiten können. Und durch Strukturen und regelmäßige Arbeitszeiten wieder ein Stück Normalität im Alltag erreichen können."

Die multiprofessionell ausgebildeten Mitarbeiter der Laube St. Johann betreuen derzeit 60 Personen: "Es geht um soziale Kontakte für die Menschen und um sinnstiftendes Arbeiten."



Individuelle Angebote an Therapie und Wohnen

In St. Johann verfügt man über acht Plätze in einer Wohngemeinschaft; in Bischofshofen befindet sich der Standort des Wohnhauses Innergebirg: "Die Menschen bekommen bei uns individuell benötigte Angebote."

Seit einiger Zeit verfügt man über ein sogenanntes Scan-Center. Hier werden von den Mitarbeitern alte Akten verschiedenster Firmen gescannt und digitalisiert. "Oder beispielsweise freuen wir uns über einen Auftrag einer Firma, die von unseren Leuten Tee abpacken lässt."

Ein weiteres Laube-Standbein ist, leistbare Lebensmittel für Menschen an der Armutsgrenze zu schaffen und anzubieten:

Der Laube-Markt in St. Johann versorgt üblicherweise Menschen mit geringem Einkommen mit Grundnahrungsmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. "Leider mussten wir vergangenen Herbst den Markt schließen, weil in Behinderteneinrichtungen Verschärfungen durch 2G plus den Zugang erschwerten. Nur für unsere Mitarbeiter steht der Markt offen, doch wir hoffen, dass wir nun bald wieder öffnen können."



Stigmatisierung ist noch immer groß

Schüßleder beobachtet "aber leider eine sehr große Hemmschwelle bei vielen Menschen. Scheu und Scham, dieses Angebot bei uns in Anspruch zu nehmen, sind enorm groß. Dabei gibt es unglaublich viele alleinerziehende Mütter, Pensionisten oder andere Menschen mit geringem Einkommen unter der Armutsgrenze. Bei uns muss man nur einmal den Einkommensnachweis herzeigen, dann kann man alle Waren äußerst günstig kaufen." Laube bekommt dafür von zahlreichen Pongauer Supermärkten und auch Drogerieketten Lebensmittel, Hygiene- und Waschmittel, aber auch Kosmetika und viele Produkte für den täglichen Bedarf.

Der Markt wird von den Mitarbeitern geführt und zusätzlich werden diese Lebensmittel im Eigenbedarf verkocht.





Die Öffnungszeiten des Laube-marktes (wenn er wieder geöffnet werden kann) sind von Dienstag bis Freitag, von 10-12.30 Uhr



Daten & Fakten

Lebensmittel im Wert von 1,4 Mrd. verbrannt

Lebensmittel im Wert von 1,4 Milliarden Euro werden jährlich verbrannt, so Greenpeace: Ein Video von noch originalverpackten Fleischbergen in einer

österreichischen Abfallwirtschaftsanlage schockierte im Jänner ganz Österreich. Greenpeace fordert dringend notwendige Verbesserungen gegen Lebensmittelverschwendung. Auch künftige Generationen müssten den Preis für

diese Verschwendung bezahlen, so die Umweltschutzorganisation.

Die umsonst hergestellten Lebensmittel verursachen 1,5 Millionen Tonnen CO2 jährlich. Das entspricht in etwa dem halben österreichischen Flugverkehr vor Corona und zeigt das enorme Einsparungspotential.

Laut von Österreich mitbeschlossenen internationalen Zielen muss Österreich die Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbieren. Es brauche daher jetzt dringend sanktionierbare und ambitionierte Maßnahmen im angekündigten Aktionsplan gegen Lebensmittelverschwendung, so Greenpeace.

Österreicherinnen und Österreicher sind Lebensmittelverschwender: 53 Prozent dieser verschwendeten Lebensmittel stammen laut EU-Statistik aus privaten Haushalten, der Rest aus dem Handel oder er fällt bei der Produktion an.



Der Verein "Rollende Herzen" kümmert sich ebenso um einwandfreie Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden. Und bringt sie seit 2013 zu jenen Menschen, die sie dringend brauchen. Im Pongau ist das Team der Rollenden Herzen einmal im Monat in jeder Gemeinde. Infos dazu finden sich auf der Homepage rollendeherzen.at

Über 50 ehrenamtliche Helfer entlasten die Umwelt, zehn Tonnen einwandfreier Lebensmittel werden monatlich an 82 Ausgabestellen verteilt statt weggeworfen.

Rollende Herzen versorgt - niederschwellig und unkompliziert - Menschen in schwierigen finanziellen Situationen mit Lebensmitteln und anderem.