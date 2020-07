Die oft unbeachtete Idylle Schleienlacke verbirgt sich am Ende des Sternhofwegs, parallel zum Almkanal.

Seit 1962 heißt sie Schleienlacke, in alten Chroniken wird sie jedoch Schleinlacke genannt, darauf deutet auch die Schleinlackenstraße hin. Der Name verweist auf die (Gold-) Schleie, die in dem Gewässer gezüchtet wurde.

Der kleine Weiher befindet sich zwischen ...