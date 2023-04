Verzichten auf den Verzicht

Es ist wieder geschafft. Die Fastenzeit ist einmal mehr beinahe spurlos an mir vorübergegangen. Ich habe allen Verlockungen in meinem Umfeld widerstanden, es vielleicht doch einmal mit dem Fasten zu probieren. Dabei hat in diesem Jahr gefühlt jeder und jede Bekannte oder Verwandte auf etwas verzichtet. Ob Alkohol, Süßigkeiten, Abendessen, Fernsehen, Auto oder Handy - irgendetwas sollte man zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag in jedem Fall weglassen, scheint die einhellige Meinung zu sein.

Manchmal bin ich dann fast dazu ...