15 Jahre Frauenlauf: Sie liefen wieder gegen den Krebs

Zum 15. Mal fand der Salzburger Frauenlauf im Zeichen gegen den Brustkrebs statt. Für das Jubiläum hat sich die Veranstalterin ein besonderes Programm überlegt.

Ganze 830 Teilnehmerinnen zählte der diesjährige Salzburger Frauenlauf. Auch nach 15 Jahren war der Lauf für Gründerin Ruth Langer ein emotionales Erlebnis. "Ich war 38 Jahre alt und sehr jung, als ich an Brustkrebs erkrankt bin. Nach meiner Chemotherapie war die Salzburger Krebshilfe für mich da. Der Frauenlauf soll ein Dankeschön für ihre Arbeit sein", erzählt sie. Bei der Anmeldung konnten die Teilnehmerinnen eine Spende an die Krebshilfe tätigen. Auch vor Ort gab es Spendenmöglichkeiten.

Brustkrebsrisiko minimieren

Außerdem geht es der Gründerin darum, Frauen zu mehr Bewegung zu motivieren. Bereits im Jänner haben sich die Teilnehmerinnen in gemeinsamen Lauftreffs in der Stadt auf die Veranstaltung vorbereitet. "Das Laufen minimiert das Erkrankungsrisiko und ist wie Psychotherapie. Das Problem oder die Krankheit ist nicht weg. Aber es fühlt sich leichter an", so die Gründerin. Der Leistungsgedanke rückt beim Frauenlauf deshalb in den Hintergrund. Vielmehr gehe es um Gemeinschaft und Hochgefühl. "Natürlich gibt es auch Frauen, die auf Leistung gehen. Leistung darf sein, muss aber nicht. Es haben alle Platz."

Vereine und Organisationen seit Jahren dabei

Dass jede Platz hat, zeigte sich wieder an der Bandbreite der Läuferinnen. Die Bäuerinnenorganisation war zum neunten Mal dabei. "Im Schnitt nehmen 100 Bäuerinnen aus dem ganzen Bundesland teil. Es ist immer wieder ein nettes Erlebnis, wenn man mit den Kolleginnen zusammenkommt" so Fachbereichsleiterin Regina Putz. Auch Vereine freuen sich jedes Jahr auf die Veranstaltung. Ilke Leitgöb, Obfrau des Union-Sportklubs Maishofen, erzählt: "Wir sind das vierzehnte Mal in Folge dabei. Zwei Monate lang haben wir uns im Pinzgau darauf vorbereitet." Conny Stöckl-Moser hat ihren Titel verteidigt und erreichte nach rund 19 Minuten auch diesmal als Erste das Ziel.

Nach dem Ziel ging es ins Half Moon

Anlässlich des 15. Geburtstags hat die Veranstalterin im Volksgarten nach dem Lauf zum gemeinsamen Verweilen eingeladen. Am Abend wurden die Laufschuhe dann gegen Partyoutfits getauscht. "Zum ersten Mal fand im Half Moon eine After Party statt. Es ist mit dem Zieleinlauf nicht aus. Wir Frauen müssen uns wichtig nehmen und etwas für uns tun. Das ist unser Abend", sagte sie.