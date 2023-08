174 Feuerwehreinsätze nach Gewitter in Salzburg Stadt und im Flachgau

Betroffen waren fast alle Gemeinden des Flachgaus, wo umgestürzte Bäume auf Straßen zu liegen kamen. In Köstendorf wurde zudem ein Stalldach weggerissen, die Helfer dichteten dieses provisorisch ab. In Seekirchen und in Köstendorf prallten außerdem jeweils ein Auto gegen einen umgestürzten Baum. Gewitterfront über Salzburg:

Auch am Freitag ist mit weiteren Gewittern zu rechnen. Bei der GeoSphere hieß es am Morgen in der Prognose für Salzburg: "In der schwülheißen Luft bilden sich am Nachmittag neuerlich recht verbreitet Regenschauer und Gewitter. Stellenweise können die Gewitter von Starkregen und Sturmböen begleitet sein." Auch am Samstagnachmittag seien Unwetter möglich.