Im Schloss Kleßheim in Wals-Siezenheim trat Ruth Megary bei der Feier zur Befreiung Salzburgs vom Naziregime vor 78 Jahren auf, am gleichen Ort erinnerte sie sich am Wochenende an das Ende des Zweiten Weltkriegs.

BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Ruth Megary (mit Marille Rüb) bei ihrem Auftritt im Schloss Kleßheim. BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Ruth Megary mit Entertainerin Gloria Gray, Bildhauerin Marille Rüb und dem ehemaligen Eiskunstlauf-Olympiasieger Manfred Schnelldorfer. BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Ruth Megary (mit Marille Rüb) auf der Stiege im Schloss Kleßheim.