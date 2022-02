Jede der Porzellanfiguren ist ein Unikat - und kann jetzt von freitags bis sonntags in der Puppenwelt Walserberg besucht werden.

Das Tor in die heile Welt führt durch die Autobahn-Raststation Walserberg. Dort haben 250 kunstvoll von Hand gefertigte Porzellanpuppen ein neues Zuhause gefunden. Sie stammen aus Obertrum, wo sie - eine nach der anderen - ab 1976 entstanden sind. Jetzt haben sie sich in der am Donnerstag auf 250 Quadratmetern eröffneten Salzburger Puppenwelt neu zusammengefunden - beim Bändertanz, auf der Alm, beim Kaffeekränzchen oder beim Angeln. Auch eine Puppen-Abordnung der Trachtenmusik Obertrum ist mitübersiedelt - in Originaltracht und mit Marschmusik, ...