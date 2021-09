Ein 26-Jähriger hat sich am Montag vor einem Geschworenengericht in Salzburg zum Vorwurf des Mordes geständig gezeigt. Der Serbe tötete am 21. März 2021 seine 22-jährige Ehefrau in ihrer Wohnung in der Stadt Salzburg mit acht Messerstichen, während die zwei gemeinsamen Kleinkinder im Nebenraum schliefen. Das Motiv war Eifersucht.

