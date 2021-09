Video: 26-Jähriger tötete Ehefrau mit zwei Messern: lebenslange Haft

Ein 26-jähriger Serbe hat sich am Montag vor einem Geschworenengericht in Salzburg zum Vorwurf des Mordes geständig gezeigt. Er tötete am 21. März 2021 seine 22-jährige Ehefrau in ihrer Wohnung in der Stadt Salzburg mit acht Messerstichen, während die zwei gemeinsamen Kleinkinder im Nebenraum schliefen. Das Motiv war Eifersucht. Das Geschworenengericht verurteilte ihn zu lebenslanger Haft - das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

