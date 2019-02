Ein 30-Jähriger hat sich am Freitag bei einem Prozess in Salzburg wegen 24 "Fensterbohrer"-Einbrüchen in Wohnhäuser und einem Fahrraddiebstahl verantworten müssen. Laut Anklage beträgt der Schaden rund 520.000 Euro. Der Schöffensenat lastete dem Bosnier sechs Einbrüche an, hier lagen auch DNA-Treffer vor, und verurteilte ihn zu einer unbedingten Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren.

