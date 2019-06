Am Donnerstag wurde die Gruppenphase gespielt, am Sonntag findet die Finalrunde statt.

Wie in den vergangenen Jahren war es Marko Feingold vorbehalten, den Ehrenanstoß zur "Integrationsfußball-WM" auf der Anlage des Polizeisportvereins (PSV) vorzunehmen. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, der am 28. Mai seinen 106. Geburtstag gefeiert hatte, bekam in diesem Rahmen ...