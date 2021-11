Jetzt kommt der politische Hilferuf von Gesundheitsreferent Christian Stöckl - und er erreicht Wien: Am Mittwoch und Donnerstag werden vier Covid-Intensivpatienten per Hubschrauber von Salzburg nach Wien überstellt. Der erste Hubschrauber startete am späten Mittwochvormittag Richtung Osten.

Dieses Video liegt auf YouTube