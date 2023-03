Älteste Hammerschmiede Europas: "So etwas macht man nicht jeden Tag"

Wo früher Waffen und Rüstungen gefertigt wurden, ist heute ein Raum für Erlebnisse entstanden. Wir haben der Hammerschmiede in Burghausen einen Besuch abgestattet.

"Wumms, wumms, wumms!" In gleichmäßigen Intervallen saust der Hammer auf das glühend heiße Metall nieder. Die drei Tonnen Schlagkraft erfüllen unüberhörbar die ganze Schmiede. Die kurzen Abstände zwischen den Schlägen nutzt Frank Wagenhofer zum Nachjustieren. Nach unter einer Minute ist das Prozedere vorbei und das Werkstück vollendet. "Mit Handhämmern und Muskelkraft hätte man für dieselbe Arbeit etwa eineinhalb bis zwei Stunden gebraucht", erklärt Wagenhofer. Ihm gehört die Burghausener Hammerschmiede, die in ihrer Form älteste durchgehend betriebene in ganz Europa. 1465 ...