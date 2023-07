Almwirtschaft mit Wolf und Schaf?

Der Gesellschaft droht eine rasante Veränderung der Kulturlandschaft. Almwirtschaft, so wie sie heute praktiziert wird, ist nicht mehr möglich, wenn der Wolf da ist, so Almbauernvertreter und Wildbiologe Klaus Hackländer.

Der Bischofshofener Landwirt Leonhard Stock ist Mitglied der Agrargemeinschaft "Widdersbergalm". Der Oberbergbauer trieb heuer 52 Stück Nutztiere, viel Jungvieh, elf Kälber, Kühe und Schafe zur Alm an den Südwänden des Hochkönigmassivs auf. "Wir hatten gerade erst aufgetrieben, als wir ein eigenartiges Verhalten der Tiere bemerkten", schildert Stock, "die Kühe durchbrachen die Weidezäune. Zwei Mal haben wir die Zäune neu errichtet und sie wieder hochgetrieben." Als Stock dann von einer Wolfssichtung in der Nähe hörte, hielt er umgehend Nachschau: "Die Kälber waren total verschreckt. Daher beschloss ich noch am Abend, sie wieder nach Hause zu bringen." Stock war mit den Kälbern eben erst bei seinem Hof angekommen, als ihm ein Jäger mitteilte, dass er aus der Ferne einen Wolf gesehen habe, der ein Schaf hetzte: "Ich und mein Schwiegersohn Josef sind dann in der Nacht wieder rauf und haben nach dem Schaf gesucht. Wir fanden ein an der Gurgel verletztes Tier. Gemeinsam transportierten wir das rund 80 bis 100 kg schwere Schaf zwei Stunden sehr mühsam über einen Graben und brachten es zur Tierärztin." Währenddessen herrschte große Unruhe unter allen Nutztieren, "ich bin dann gleich am frühen Morgen wieder rauf, um nach den Schafen zu schauen". Im extrem steilen und teilweise noch mit Altschneefeldern bedeckten Gelände bei den Felswänden hatten sich die Schafe weit hinauf in Felsspalten verzogen. Stock, Bergretter der Ortsstelle Werfen, war mit Steigeisen unterwegs, "pickelharter Schnee und herausforderndes Gelände". Er fand schließlich ein totes Schaf: "Oberflächlich schienen die Verletzungen nicht so schlimm", erzählt er stark betroffen. Doch es zeigte sich später bei der Untersuchung und DNA-Abnahme, dass die Wunden extrem tief und die Verletzungen grausam waren - das Tier war elendig zugrunde gegangen: "Da kommt es schon zu einem enormen Gefühlscocktail aus Wut, Trauer und Resignation."

Die Schafe waren alle weit verstreut - teilweise hatten sie sich in den Wänden oder Ritzen verkrochen: "Sie standen starr da mit Blick ins Tal und mit dem Rücken zur Wand. Als ich bei einem die Hand aufgelegt habe, ist es zusammengebrochen. Sie waren in einem so elendigen Zustand, zahmer als jeder Hund und richtig schockstarr. Man hat bemerkt, dass sie hautnahen Wolfskontakt hatten. Es war enorm zeitaufwendig, sie alle wieder zu finden und zusammenzutreiben."

Von den Bauern wurden gemeinsam mit einem eigenen Beutegreifernotfallteam - "der Wolfsbeauftragte Hubert Stock alarmierte das Team zur sofortigen Unterstützung" - ein Notpferch für die Nacht errichtet und Feuerwerkskörper zur Abschreckung gezündet: "Ein solches Vergrämen kann wohl nur Florianiprinzip sein. Dann trifft es den nächsten Bauern, wie soll das weitergehen?", fragt sich nicht nur Stock. "Wir haben Heu hinaufgefahren, weil die Tiere sonst zu wenig Futter haben. Aber natürlich ist das keine langfristig tragbare Situation."

Die Verunsicherung unter den Almbauern ist enorm groß, so Gottfried Rettenegger, der Geschäftsführer des Alm- und Bergbauernvereins. Auch andere Almbauern hätten den Auftrieb von Schafen und Kälbern vorerst abgesagt, "das tun sich viele im Nebenerwerb nicht mehr an". Es herrscht Angst und Unbehagen. "Jeder Wolf, der Probleme bereitet, muss möglichst rasch und unbürokratisch entnommen werden können."

Für Rettenegger und alle Landwirte ist es völlig unverständlich, warum der Wolf trotz jährlich um 30 Prozent wachsender Population in Europa noch immer einen so hohen Schutzstatus hat: "Der Hintergrund ist hier wohl, dass man mehr Wildnisfläche schaffen will."

Die ständige Forderung mancher Interessengruppen nach Herdenschutz auf Almen könne man nicht mehr hören, "das geht nur, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen, und selbst da zeigen andere Projekte, wie wenig sie bringen. Das sind Erfahrungen, die wir nicht mehr machen müssen." Dazu komme, dass Herdenschutz im Tourismus schlecht funktioniere: "Wir müssten vieles komplett einzäunen und Mountainbikestrecken sperren. Dazu kommen Vorfälle mit Touristen aufgrund der scharfen Herdenschutzhunde." In Salzburg seien viele Almen privat und ,Liebhaberei'. Wie gesagt, der Bauer tut sich das im Nebenerwerb nicht an. Doch das ist kein reines Bauernproblem. Jeder Almbauer überlegt sich genau, ob er in die Infrastruktur der Alm investieren soll. Wir haben ohnehin einen Rückgang der Almwirtschaft. Und wir vermissen eine große Allianz des Tourismus mit den Almbauern. Es kommt da ein richtiges und weitreichendes Problem auf uns zu, denn es geht bei Weitem nicht mehr um einzelne tote Tiere. Es droht eine rasante Veränderung unserer Kulturlandschaft."