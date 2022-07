"Bischt du narrisch" - Alpinist filmte Steinlawine auf Tauernkogel, als er in Bergnot geriet

Auf dem Tauernkogel (2989 Meter) im Gemeindegebiet von Mittersill ist am späten Dienstagnachmittag ein 27-jähriger Osttiroler in Bergnot geraten.

Am Dienstag gegen 16.30 Uhr wurde die Ortsstelle Mittersill alarmiert: Ein 27-jähriger Osttiroler war Richtung Tauernkogel aufgestiegen, als es auf gut 2800 Metern bei einem kleinen Eisfeld in der Nähe des Aufstiegsteiges zu einem heftigen Steinschlag kam.



Noch während der Osttiroler den Hüttenwirt der St.-Pöltner-Hütte informieren wollte, kam es zu einer weiteren starken Steinlawine, die sogar einen Teil des Weges abbrechen ließ. Die insgesamt 19 ausgerückten Freiwilligen der Bergrettung Mittersill wurden von dem Polizei-Hubschrauberteam Libelle in die Nähe des Einsatzortes geflogen. Der Helikopter startete dazu am Sammelpunkt, dem Traininsplatz des Sportclubs Mittersill an der Sportplatzstraße, nahm dort die Bergretter auf und brachte sie an den Tauernkogel.

SN/bergrettung mittersill Der Polizeihubschrauber Libelle nimmt Einsatzkräfte auf dem Traininsplatz des SC Mittersill auf.

Der junge Osttiroler hatte zuvor die dramatischen Szenen des Naturereignisses mit seinem Handy auf Video festgehalten. Am Anfang des etwa eine Minute langen Videos ist Gerölldonnern aus dem Nebel zu hören, später sind die abgehenden Steinmassen zu erkennen. Der Steinschlag machte den 27-Jährigen weitgehend sprachlos - bis auf ein im Osttiroler Dialekt gehaltenes "bischt du narrisch".

"Wir stiegen aufgrund des starken Nebels dann noch weiter zum unverletzten, aber schwer schockierten Bergsteiger auf", sagt Rudolf Steger, der Einsatzleiter der Ortsstelle Mittersill. Der Osttiroler wurde von den Bergrettern gesichert aus seiner Notlage befreit, zur St. Pöltner Hütte und später ins Tal gebracht.

Der 27-Jährige wurde später vom Hubschrauber aufgenommen und gegen 21.30 Uhr am Felbertauern abgesetzt.

Steinschlag in aufweichender Permafrostzone

Der Steinschlag auf dem Tauernkogel dürfte Fachleute nicht sonderlich überraschen. Die Abbruchstelle liegt auf rund 2800 Metern. Dort befinden sich jene Permafrostschichten, die quasi den inneren Kitt der hochalpinen Gebirgsstöcke darstellen. Wegen des Klimawandels tauen diese Schichten aber in immer größeren Umfang auf. Die Folge davon können Felsstürze und Steinschläge sein.