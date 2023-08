Anhaltender Dauerregen: Großarltal abgeschnitten - Zugverkehr teils eingestellt

"In den vergangenen 30 Jahren kann ich mich bei Weitem nicht daran erinnern, dass der Wasserstand schon einmal so hoch war", sagte der Gasteiner Bürgermeister Gerhard Steinbauer am Montagvormittag. Der Ortschef behielt recht: Am Nachmittag klassifizierte der Hydrographische Dienst des Landes das Hochwasser im Gasteiner Tal als HQ30 - ein Ereignis, das statistisch gerade einmal alle 30 Jahre auftritt.

BILD: SN/FF MITTERSILL Aktuelle Bilder aus Mittersill: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in Alarmbereitschaft. BILD: SN/FF MITTERSILL Aktuelle Bilder aus Mittersill: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in Alarmbereitschaft.

Starkregen: Großflächige Überschwemmungen im Gasteinertal erwartet Für die Feuerwehren im Gasteiner Tal führte dies am Montag zu einem Großeinsatz. "Wir rückten aus, um Keller auszupumpen und den Hochwasserschutz aufzubauen", sagt Matthias Egger, Ortsfeuerwehrkommandant von Dorfgastein. Das Unwetter habe im Tal "eingelagert", sagte der Ortsfeuerwehrchef. Laut Prognose dürfe der Pegelstand weiter steigen, laut den Hydrologen des Landes ist mit großflächigen Überschwemmungen im Gasteiner Tal zu rechnen. In Bad Hofgastein evakuierte die Feuerwehr alle Tief- und Parkgaragen in Flussnähe. Zwischen Bad Hofgastein und dem Gasteiner Ortsteil Böckstein mussten Feuerwehrleute Menschen aus einem Wohnhaus bergen. Großarltal: Landesstraße derzeit gesperrt In Bad Gastein wurden am Montag Brücken und Promenaden gesperrt. Die Gasteiner Straße B167 war am Abend nur mehr einspurig befahrbar. Überhaupt kein Durchkommen gab es stattdessen am Montagabend im Großarltal: Die Feuerwehr musste die Zufahrt zum Tal auf Höhe des Ortsteils Brunnweber sperren. "Es wird immer schlimmer. Ein gefahrloses Befahren der überfluteten Fahrbahn ist nicht mehr möglich", hieß es von den Einsatzkräften am Abend. Weil die Salzach über ihre Ufer trat, musste auch die B311 zwischen Schwarzach und Lend komplett gesperrt werden. Die ÖBB stellten die Zugverkehr zwischen Golling-Abtenau und Werfen sowie zwischen Bruck-Fusch Bahnhof und Schwarzach-St. Veit ein.

BILD: SN/APA/EXPA/ JFK Überflutete Felder aufgenommen am Montag, 28. August 2023, in Uttendorf. BILD: SN/APA/EXPA/ JFK Überflutete Felder aufgenommen am Montag, 28. August 2023, in Uttendorf.

Mittersill: Pegel überschritt Alarmstufen Nach den schweren Unwettern am Wochenende hält der Regen in Salzburg weiter an. Am Montagabend waren nach wie vor 460 Feuerwehrleute bei 125 Einsätzen gefordert. Besonders betroffen war neuerlich auch der Pinzgau - vor allem Mittersill und die Gemeinden Neukirchen, Bramberg, Hollersbach und Rauris. "Die Lage spitzt sich zu", sagte Katastrophenschutzreferent Manfred Höger von der BH Zell am See am Vormittag. Am Nachmittag erreichte dann der Wasserpegel der Salzach mit 5,48 Metern das Niveau für Alarmstufe 1. Die Hubbrücke im Stadtzentrum wurde daraufhin vollständig angehoben. Zum Vergleich: Während des extremen Hochwassers im Juli 2021 lag der Pegel bei einem historischen Wert von 5,90 Metern. Am Nachmittag mussten zudem im Neukirchner Ortsteil Sulzau drei Personen vorsorglich von der Feuerwehr Mittersill mit der Drehleiter aus zwei Häusern geholt werden. Der Gang über die dortige Brücke sei zu gefährlich gewesen. Auch im Pinzgau mussten Keller ausgepumpt werden.

BILD: SN/ROBERT RATZER Aufbau des Hochwasserschutzes in der Stadt Salzburg (Josefiau). BILD: SN/ROBERT RATZER Aufbau des Hochwasserschutzes in der Stadt Salzburg (Josefiau).