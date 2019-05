Nächste Woche wird der Flugverkehr in Salzburg wieder aufgenommen. Davor findet noch eine Großübung der Flughafenfeuerwehr statt.

Laut Bauleiter Florian Höll war es von Anfang an ein Kampf gegen den Regen. Am 24. April starteten die Arbeiten zur Generalsanierung der Piste des Salzburger Flughafens. Seit dem dritten Tag kämpfte man mit der ungünstigen Witterung, die auch in ...