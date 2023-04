Wende im Fall Huseyn: Abgeschobener 14-Jähriger ist zurück in Salzburg

Vor einem Jahr wurde ein 13-Jähriger aus Salzburg nach Aserbaidschan abgeschoben. Familie und Freunde kämpften für seine Rückkehr.

Sechs Polizisten holten den damals 13-jährigen Huseyn und seine Eltern vor mehr als einem Jahr in der Asylunterkunft in der Alpenstraße ab. Die Familie wurde im Februar 2022 nach Aserbaidschan abgeschoben .

Nach einem monatelangen Rechtsstreit und einer emotionalen Achterbahnfahrt konnte der nun 14-Jährige am Dienstag doch wieder zurück nach Salzburg kommen. "Ich bin natürlich sehr froh, wieder in Salzburg zu sein. Am meisten habe ich die Altstadt vermisst", sagte der 14-Jährige kurz nach seiner Ankunft am späten Dienstagnachmittag ...