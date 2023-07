Die BMX-Strecke in der Itzlinger Au wird verlegt. Dafür müssen Bäume gerodet werden. Jetzt ist die Stadt auf der Suche nach Ausgleichsflächen für eine Renaturierung.

In Salzburg entstanden zwei BMX-Strecken in geschützten Landschaftsteilen. Jene in der Josefiau wurde bereits aufgelassen, nun muss auch die in der Itzlinger Au in Liefering weichen. Sie soll verlegt werden, und zwar auf die andere Seite der Autobahn, verkündete die ...