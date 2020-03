Bei einem schweren Verkehrsunfall in Straßwalchen sind am Dienstagabend zwei Personen schwer verletzt worden.

Ihr Auto wurde beim Bahnübergang im Ortsteil Haidach von einem Zug erfasst und einige Meter weit in die Wiese geschleudert. Die beiden Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall passierte gegen 22.00 Uhr beim unbeschrankten Bahnübergang. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Straßwalchen konnte ein Ersthelfer die Fahrerin aus dem Auto befeien. Die eingeklemmte Frau auf dem Beifahrersitz wurde von den Einsatzkräften geborgen.

An dem ungesicherte Bahnübergang in Haidach Bahnübergang sollte schon lange eine Schrankenanlage installiert werden, da es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Unfällen gekommen war. Erste vorbereitende Erdarbeiten wurden im vergangenen Jahr bereits beendet, Schranken sind jedoch nach wie vor nicht installiert.

Quelle: APA