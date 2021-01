Vier Bankomaten sind im Vorjahr in Westösterreich (darunter einer in Leogang) von vorerst Unbekannten gesprengt und geplündert worden. Aus den Unbekannten wurden nun drei bekannte Tatverdächtige aus Rumänien. Das Trio sitzt in Haft. Der Schaden beträgt mehr als 40.000 Euro.

