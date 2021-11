Berufsfeuerwehr rückte mit einem Spezialkran nach Seeham aus, um die Fichte für den Christkindlmarkt in der Stadt Salzburg abzuholen.

Seit den frühen Morgenstunden waren Berufsfeuerwehr und Gartenamt am Montag im Einsatz, um die Fichte für den Salzburger Christkindlmarkt aus Seeham zu holen. Der für den Transport auf 21 Meter gekürzte Baum bringt fünf Tonnen auf die Waage und punktet mit dichten, ausladenden und gleichmäßigen Ästen. Daran kann auch ein kleiner Schönheitsfehler nichts ändern. Denn als die Befestigungsschlaufe per Kran heruntergelassen wurde, um den Baum daran festzumachen, dürfte einer von vier Trieben am Wipfel abgebrochen sein. "Es bleiben immer noch ...