Stadtbrenner Rainer und Ita Bebek aus Gnigl bauen ihren Verkostungsraum in eine Werkstatt um. Ihr Obstler und der Apfelbrand-Boskoop gingen als Sieger bei Österreichs größter Edelbrandprämierung hervor.

Kurz bevor es für die Familie nach Wieselburg zur Landes-Preisverleihung ging, haben die "Stadt Nachrichten" sie zum Interviewtermin zu Hause in Gnigl getroffen. 25 Jahre sind Ita und Rainer schon ein Paar, sie haben auch zwei Kinder. "Wir haben schon viele gemeinsame Baustellen gemeistert und sind nie ins Streiten gekommen - nur ins Diskutieren", lacht Ita. Und auch zurzeit ist ein Projekt in vollem Gange: Der Edelbrand-Verkostungsraum wird in eine Werkstatt umgebaut. "Unsere Freunde fanden es schon schade, dass wir ...