Essigwurst statt Schnitzel, ein Köpfler ins Wasser und auf der Luftmatratze auf dem See schaukeln: So holen sich die Salzburger ihren Frischekick.

Manuel, Tobias, Sebastian und Felix haben Glück, denn eigentlich hätten die 16-Jährigen um diese Zeit noch Unterricht. Stattdessen sind sie im Strandbad Seekirchen. Eine glückliche Fügung, das Engagement ihrer Lehrkraft und der schon abgelaufene Termin für den Notenschluss meinen es gut mit dem Quartett und seinen Schulkollegen. Das Thermometer zeigt 33,5 Grad Lufttemperatur an und die befinden sich im See. Dieser - es handelt sich um den Wallersee - ist zwar mit 24,5 Grad Wassertemperatur nicht gerade erfrischend kühl, aber für einen Frischekick reicht es allemal. Ob Köpfler, Salto oder "Arschbombe" - aus dem Wasser kommen die Burschen nur, um gleich darauf wieder hineinzuspringen. "Vorher waren wir mit der ganzen Klasse Stand Up Paddeling - das war auch sehr cool", erklärt Sebastian. Wie man sich bei der Hitze abkühlt? "Eis essen und dann wieder ins Wasser gehen", ergänzt Tobias.

Auf Hochtouren arbeiten unterdessen bereits die Mitarbeiter im Seerestaurant im Strandbad Seekirchen. Es ist mittags und zu den Senioren und Familien mit Kleinkindern auf der Liegewiese gesellen sich immer mehr jugendliche Badegäste. Und mit der Mittagszeit kommt auch der Hunger. "Kühle Drinks und große Eisportionen - das geht an solchen Tagen weg wie nichts", sagt Maria Strauß vom Seerestaurant. Anstatt zu deftigem Schnitzel greifen die hitzegeplagten Badegäste lieber zu Essigwurst, saurer Wurst oder Ofenkartoffel mit Salat. Aber, sagt Maria Strauß, nichts erfrische so sehr wie ein Sprung in den See. Sie selbst kommt allerdings nicht dazu. Ganz besonders nicht an derart heißen Tagen, an denen es so gut wie jeden an den See zieht.

Beim über einen kleinen Trampelpfad durch das Gebüsch erreichbaren Bootsverleih sitzt Christian Kapeller im Schatten. Seine Boote liegen frisch gewischt und geputzt am Steg vertaut. Vom Tretboot über einfache Elektroboote bis hin zum E-Boot "Aquastar" mit Steuerstand, Sonnenvollverdeck, Polsterung, Radio und Liegefläche für sechs bis acht Personen ("Wenn sie nicht übergewichtig sind", wie der Bootsvermieter erklärt) reicht die Angebotspalette. Besonders im Trend liegen Stand Up Paddles (SUP), die er natürlich auch hat. Noch ist es ruhig bei ihm, der große Ansturm komme meistens nachmittags, so gegen 15 Uhr, sagt Christan Kapeller. Er schätzt die Ruhe des Wallersees. Selbst wenn sich die Strandbäder bis auf den letzten Platz füllen, könne man mit einem Boot echte Ruhe am See finden. "Hier gibt es viel Natur, das Ufer ist wenig verbaut, 70 Prozent des Ufers bestehen aus Schilf", schildert er.

Genau diese Ruhe abseits voller Strandbäder schätzen auch Gabriel und Isabella. Die beiden sind mit ihrem Stand Up Paddle am Fuschlsee unterwegs um der Hitze zu entfliehen. Sie steuern auf das Naturstrandbad in Hof zu. Gabriel paddelt, Isabella sitzt kniend am Bord und lässt ihre Hände durchs Wasser gleiten. "Erfrischend genug", sagt sie, und Gabriel ergänzt: "Außerdem kann es ja passieren, dass man ohnehin mal hineinfällt - oder man springt absichtlich hinein." Seit zwei Jahren sind die beiden Stand-Up-Paddler, und das mit großer Begeisterung. "Es macht einfach Spaß und man kommt schnell an Plätze am See, an denen sonst nichts los ist", sagt Gabriel. Er und Isabella probieren auch immer wieder Neues aus - etwa Yoga am Bord.

Totale Entspannung ist hingegen bei Mara, Michelle, Jasmin angesagt. Die drei Freundinnen haben ihre Matura bestanden und lassen es sich jetzt so richtig gut gehen. Auf ihren bunten Luftmatratzen gleiten sie neben dem langen Holzsteg des Strandbads in Hof durch den türkisblauen Fuschlsee. Noch ist ihnen nicht heiß genug, um sich ganz ins Wasser zu werfen. "So ist es vorläufig kühl genug", erklärt Michelle mit einem Lächeln und lässt sich und ihre Luftmatratze vom Wasser treiben.

Nicht genug vom Wasser können hingegen Maximilian (7) und Gabriel (5) bekommen. Die beiden Brüder liegen auf einer Luftmatratze im seichten Wasser und spritzen mit ihren Füßen um die Wette. "Je wilder, desto besser", sagt ihre Mutter Christine Strübler mit einem Lächeln. Das kleinere und etwas wasserscheuere Geschwisterchen der beiden trägt sie auf dem Arm. "Dieser Platz am Fuschlsee ist perfekt für Kinder", sagt sie. Maximilian und Gabriel signalisieren ihre Zustimmung durch weiteres Wasserspritzen.