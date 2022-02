Wie gehen Salzburgerinnen und Salzburger damit um, dass es nun Krieg in Europa gibt? Was löst der russische Angriff aus? Ein SN-Lokalaugenschein in der Innenstadt.

Sie habe mit den Angriffen Russlands auf die Ukraine gerechnet, sagt Ottilie Samide. Sie ist mit ihrem Mann am Donnerstagnachmittag in der Salzburger Altstadt unterwegs. "Wir haben uns keine Illusionen mehr gemacht." Sie fürchte sich jetzt um die Zukunft der Jungen in der Ukraine und in Russland, sagt sie. Auch ihren Mann Ernst Samide macht die Situation wütend. "Ich mache mir Sorgen, wie sich Österreich verhalten wird." { "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": "Besorgnis in Salzburg über ...