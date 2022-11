Bildhauermeister als Maskenschnitzer

Rene Reschreiter aus Rußbach fertigt nicht nur Masken an. Seine Meisterwerke zeigt er auf dem Adventmarkt.

Rene Reschreiter zieht mit seinem scharfen Schnitzwerkzeug behutsam einen Span von der Wange einer Krampusmaske. Noch sieht sie nicht zum Fürchten aus. "Es darf ruhig wieder einfacher werden. So wie früher. Da waren Krampusse die Begleiter des Nikolaus und haben die bösen Kinder bestraft", sagt der Bildhauermeister aus Rußbach. Ganz in der Nähe stapeln sich in einer Schachtel die Hörner von Steinböcken, Schaf-Widdern und Rindern. Eng aneinander gereiht zieren schaurig-schöne Perchten- und Krampusmasken die Wand. Ein Kopf für den Nikolaus ...