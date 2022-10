Blind durch Salzburg - Tastbare Systeme leiten durch die Stadt

Um auf das Blinden-Leitsystem aufmerksam zu machen, luden die Stadt Salzburg sowie der Blinden- und Sehbehindertenverband am Dienstagvormittag zum Spaziergang durch die Stadt ein.

Für die Sehenden ist es kaum vorstellbar, wie sich sehbehinderte oder blinde Menschen sicher durch die Stadt bewegen können. Doch quer durch die Stadt Salzburg verteilt, befinden sich am Gehsteig, an der Kreuzung, in Gebäuden oder an Plätzen kleinere und größere Orientierungshilfen. Blinde und Sehbehinderte können sich durch das sogenannte taktile Bodenleitsystem auch ohne Sehvermögen in der Stadt Salzburg orientieren. Das können zum Beispiel Noppen, Rillen oder Pflastersteine am Boden sein.

