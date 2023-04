Blutspendeaktion an Salzburger Schulen: "Es ist wichtig, junge Spender zu gewinnen"

Bei einer gemeinsamen Aktion der Schulen HAK 1 und hak:zwei haben mehr als 30 Schülerinnen und Schüler Blut gespendet. Erstspender zu gewinnen ist für das Rote Kreuz besonders wichtig.

Blut spenden statt im Unterricht sitzen: Das war am Freitag bei einer gemeinsamen Aktion der Schulen HAK 1 und hak:zwei in der Stadt Salzburg möglich. Mehr als 30 Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag Blut gespendet. Die meisten von ihnen waren Erstspender. Mit der Aktion möchten die Schulen nicht nur zur einmaligen Spende motivieren, sondern auch langfristig Spenderinnen und Spender gewinnen. "Ich gehe davon aus, dass viele wiederkommen und längerfristig für diese gute Sache gewonnen wurden", sagt Thomas Heidinger, ...