Brandübung in der alten ARBÖ-Zentrale in Liefering

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Salzburg-Liefering und Salzburg-Itzling probten den Ernstfall. Die Einsatzkräfte sind für Übungsgelegenheiten in leer stehenden Gebäuden sehr dankbar.

Die Szenerie wirkt etwas gespenstisch. In der früheren Landeszentrale an der Münchner Bundesstraße ist es dunkel, der Parkplatz hinter den Haus ist leer, ein paar Schilder erinnern an den Automobilclub, einige dafür an den neuen Besitzer: die Salzburger Kainz-Gruppe. Der Bauträger hat das Areal gekauft, nachdem der ARBÖ eine neue Landeszentrale errichtet hat. Die Pläne für den hier neu geplanten Wohnbau schreiten zwar voran, bis dahin steht das Objekt allerdings komplett leer.

In der Stadt ist es schwierig, ...