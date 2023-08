Brennnesseln sind das heimische Super Food

Martina Egger ist Kräuterexpertin im Tennengau

In Brennnessel, Spitzwegerich oder Schafgarbe steckt mehr als man glauben mag. Gerade jetzt haben diese - und alle anderen Wildkräuter - den höchsten Wirkstoffgehalt. Traditionell nennt man diese Zeit den "Frauendreißiger", der am am 15. August an Maria Himmelfahrt beginnt und traditionell 30 Tage dauert. "Von August bis Ende September entfalten die heimischen Kräuter ihre stärkste Heilwirkung," erklärt die Tennengauer Kräuterexpertin Martina Egger. Und die Heilwirkung der verschiedenen Kräuter ist nicht zu unterschätzen. So ist die Schafgarbe für Martina Egger der Superstar unter den Wildkräutern. Sie gehört zu den wichtigsten Frauenheilkräutern, weil sie den Zyklus reguliert und krampflösend wirkt. Ebenso wirkt sie antibakteriell, wundheilend, schmerzlindernd und zählt darüber hinaus auch noch zu den Bitterkräutern, die den Stoffwechsel anregen.

Auch in der Brennnessel stecken besondere Kräfte. Sie wird seit Menschengedenken in vielen Bereichen eingesetzt. Etwa bei Arthrose, Arthritis oder Blasenproblemen kann die Brennnessel wissenschaftlich nachgewiesen durch die entschlackende und harntreibende Wirkung helfen. Die Samen dieses Krautes lassen sich bei Haarausfall einsetzen, und in Form der Brennnesseljauche ersetzt diese Pflanze teuren Kunstdünger. Außerdem eignet sie sich als hochwertiges Lebensmittel, nicht nur wegen des hohen Gehalts an Eisen, Magnesium und Silizium - auch wegen ihrem köstlichem spinatartigen Geschmacks. "Für mich ist die Brennnessel "das" heimische Super Food", sagt Martina Egger. Doch was tun mit all den Kräutern, die man auf der Wiese oder im eigenen Garten findet? Jetzt kann man beispielsweise Kräutersträuße machen, trocknen und diese in den Rauhnächten als Räucherwerk verwenden.

Welche traditionellen Heilanwendungen es gibt und was man kulinarisch mit Kräutern zaubern kann, erfährt und erlernt man bei Martina Eggers Kräuterwanderungen oder Wildkräuter-Kochworkshops. Ihre selbstgesammelten Wildkräuter findet man in ihren Produkten wie beispielsweise dem Sauerhonig mit Salzburger Almkräutern oder dem pinken WildfrauenSalz.