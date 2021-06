In Bruck an der Großglocknerstraße sind am Samstagnachmittag zwei Brüder beim Spielen am Abfluss des Zeller Sees von der Salzach mitgerissen worden. Zwei Kellner retteten eines der Kinder, das andere wird nach wie vor vermisst. Am Montag setzen Einsatzkräfte die Suche fort.

