Caritas-Lerncafés feiern 10-Jahre-Jubiläum: Jedem Kind die Flügel heben

Gleiche Chancen für alle Kinder: Das setzen sich die Lerncafés der Caritas zum Ziel. Auch das Freilichtmuseum trägt das Seine dazu bei.

Ihr 10-Jahre-Jubiläum feiern die Lerncafés der Caritas dieser Tage. Kinder, die zu Hause wenig Unterstützung erfahren, finden über dieses kostenlose Angebot an mittlerweile sechs Standorten im Bundesland Anlaufstellen. Freiwillige unterrichten sie ergänzend zur Schule. Den Anfang machten Lerncafés in der Elisabethvorstadt und in Zell am See.

Sonja Dick ist als ,Betreuerin Innergebirg' seit Anfang an dabei. "Es geht in den Lerncafés nicht nur um schulunterstützendes Lernen", sagt sie. Auch die Stärkung sozialer Kompetenzen und das Miteinander sind große ...