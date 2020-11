Am Dienstag war es so weit: Die Berufsfeuerwehr Salzburg hat die Edeltanne im Garten von BIG-Gemeindevertreterin Nelly Lainer in Goldegg gefällt. Anschließend reiste der Baum in die Stadt Salzburg, wo er als Christbaum vor dem Schloss Mirabell für vorweihnachtliche Stimmung sorgen soll.

Dieses Video liegt auf YouTube