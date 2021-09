Video: Corona-Ampel: Salzburg wird als einziges Bundesland rot

Die Ampelkomission entschied am Donnerstagnachmittag, dass Salzburg als einziges Bundesland rot wird. Sie begründet das mit der hohen Sieben-Tage-Inzidenz und einer nicht ausreichenden Durchimpfungsrate in Salzburg. Zudem meldete das Land am Donnerstag den 595. Todesfall in Salzburg infolge einer Coronainfektion. Der 29-Jährige hatte keine Vorerkrankungen und war nicht geimpft.

